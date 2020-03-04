На промежуточных выборах на мажоритарном округе №179 в Харьковской области умерла одна важная интрига.

Уже не узнаем, чем бы завершилось соперничество двух кандидатов: Виктории Алексейчук, выдвинутой пропрезидентской партии "Слуга народа" (СН), и бывшим губернатором области Юлией Светличной. Первая снялась с выборов.

Почему это произошло и что это значит с точки зрения политических раскладов в стране и в регионе, разбиралась "Страна".

"Слуга народа" предлагает мир

Новость об отзыве Алексейчук своей кандидатуры появилась во вторник, 3 марта. Информацию подтвердила "Стране" член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ирина Ефремова, ответственная за Харьковскую область.

"Сегодня состоялось заседании комиссии. Алексейчук официально снята. Вчера - в последний день, когда кандидаты, баллотирующиеся на округе, могли подать заявления об отказе от участия в довыборах, она его внесла", - сообщила Ефремова "Стране".

Кроме того, Центризбирком отменил регистрацию кандидата-самовыдвиженца Александра Диденко, которая обратился с аналогичной просьбой к комиссии. Таким образом, борьбу на округу продолжают 37 кандидатов из 40 изначально зарегистрированных. Еще один отказник - баллотировавшийся путем самовыдвижения Михаил Соколов, чья регистрация была отменена 27 февраля.

Как объяснил "Стране" член Высшего совета "Слуги народа", народный депутат Александр Качура, кандидат пропрезидентской партии снялась, чтобы "не мешать сильному сопернику (Светличной - Ред.) победить".

"Она дружественный нашей партии политик и поддерживает президента. Она профессионал и много сделала для своего региона. У нее большая поддержка в области. Поэтому наш кандидат принял решение сойти с дистанции, которое поддержал Высший совет партии", - прокомментировал Качура.

Впрочем, неофициально в "Слуге народа" говорят, что судьбу участия Алексейчук в выборах решила социология.

Согласно опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг" в конце февраля на округе, самая популярная политическая сила здесь - партия "Слуга народа", которой отдают предпочтение 42,8% определившихся респондентов.

Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживают 30,4% избирателей. О

днако среди кандидатов лидер - Светличная. по данным "Рейтинга", ее готовы поддержать 62,3% тех респондентов, кто уже определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Уровень поддержки Алексейчук, как кандидата от партии "Слуга народа" - только 12,5%. Соответственно, ее кандидатуру партия и сняла с выборов, чтоб не позориться.

"Пришлось снять Алексейчук сейчас, чтобы потом не оправдываться за целиком вероятный низкий результат, который бы обязательно связали бы не только с партией, но и с президентом", - утверждает собеседник издания в окружении главы Харьковской области Алексея Кучера, который выиграл на округе №179 на досрочных выборах в июле 2019-го.

Политолог Вадим Карасев согласен: власть пошла на попятную, "пытаясь сохранить лицо".

"На местах увидели, что со "слугами" можно и нужно бороться"

При этом в команде президента попытались обратить ситуацию в свою пользу. Судя по официальным комментарием, Светличную выставляют чуть не союзником. То есть, если она победит (а идет все к тому), то это как бы не будет выглядеть как удар по Зеленскому.

Правда, для этого в эту игру должна включиться сама Светличная. По словам источника в окружении Кучера переговоры об этом ведутся. В том числе, и касательно возможной поддержке ее кандидатуры на выборах мэра Харькова.

В тоже время, источник в окружении Светличной эту информации опроверг.

"Со "слугами" вообще не обсуждали условия снятия их кандидата. Они это сами сделали от безысходности, хотя до этого против Светличной пускали черный пиар и слежку, завели на выборы кандидата-двойника. Они реально хотели сбить рейтинг, но когда увидели, что проигрывают, просто сбежали с округа без всяких условий", - говорит собеседник.

По мнению экспертов, отказ "Слуги народа" от борьбы за округ будет иметь плохие последствия, как бы партии власти не хотелось обратного.

"Пока что на местах увидели, что со "слугами" можно и нужно бороться. Ожидаю в ближайшее время активизацию политических проектов, почувствовавших запах "крови и страха" власти на местных выборов", - написал политолог Карасев на своей странице в Фейсбуке.

Впрочем, депутат Александр Качура настаивает, что случай округа №179 нужно рассматривать отдельно, и по позициям партии он не ударит.

"Это было ситуативное решение, которое не стоит рассматривать через призму всей страны", - сказал Качура в комментарии "Стране".