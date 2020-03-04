Член Совета общественного контроля при НАБУ и лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась вступил в грубую перепалку с народным депутатом Антоном Поляковым, отругав того за "дешевый смартфон".

Видео инцидента появилось в телеграм-канале Антона Полякова.

"Передай своим избирателям - кем ты был до Верховной Рады? Вот кем ты был? Борец с коррупцией ты был? Я с тобою не на вы, на ты! Я спрашиваю никчемное существо - кем ты был до Верховной Рады?" - спрашивал Карась у Полякова и поцеловал прямо в камеру смартфона. А после этого сказал, что у депутата дешевый смартфон.

"Полюбуйтесь друзья на члена Общественного контроля при НАБУ, - Евгения Карася. Напомню, что этот Совет должен обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью Национального антикоррупционного бюро Украины. Моральный авторитет нации вашему вниманию. У вас ещё есть сомнения, почему НАБУ продолжает возглавлять коррупционер?" - спросил Поляков своих подписчиков.

Напомним, что недавно лидер праворадикалов засветился в форме, похожей на нацистскую и огнеметом, которым Карась собирался "реинтегрировать Донбасс".

Ранее мы писали, что Европейский Союз заявил о связях организации "С14" с крайне правыми движениями и поощрил Украину на борьбу с экстремизмом.