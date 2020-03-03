В среду, 4 марта, в большинстве регионов Украины ожидается очень теплая погода. Дневные максимумы температуры будут достигать +13-17 градусов, а в южных областях местами воздух прогреется до +20-22. Такое потепление обусловлено мощной адвекцией тепла (то есть поступлением теплых воздушных масс) с юга. В то же время на крайнем западе будет значительно прохладнее, так как на эту часть страны завтра распространится влияние барической ложбины и атмосферные фронты принесут западным областям дожди (в Карпатах с мокрым снегом). Об этом сообщает Укргидроментцентр.

Уточняется, что в большинстве западных областей завтра будет облачно с прояснениями; временами дождь, а на Закарпатье и в Карпатах - значительные осадки, в горах - с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет переменно облачно, без осадков.

Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с.

Температура ночью +2-7 градуса; днем +14-19, в западных областях и на побережье морей +10-15 градусов; на Волыни, Львовщине и в Карпатах на протяжении суток +3-8.

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В среду в Киеве осадков не прогнозируют. Ожидается южный ветер, 5-10 м / с. Температура ночью +5-7 градусов, днем +15-17.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики дали прогноз погоды на весь март и весенние народные приметы.

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