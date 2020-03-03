Фракция Слуги народа в Раде. Фото
Фракция Слуги народа в Раде. Фото "Страны"

Сегодня вечером в Раде проходит сбор фракции "Слуга народа", где будут обсуждать завтрашний день. На среду намечено внеочередное заседание Рады, и один из вопросов повестки - кадровые перестановки. 

Речь идет об отставках в Кабмине, а также НАБУ и Офисе генпрокурора. 

Основной вопрос - уберут ли премьер-министра Алексея Гончарука, главу НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку. Двое последних, как сообщалось, придут сегодня на заседание фракции

При этом нужно понимать, уволить Гончарука без его заявления, оформленного должным образом, нельзя - у премьера иммунитет на год. Нельзя увольнять и министров без его согласия (кроме квоты президента - МИД и Минобороны).

И это главная интрига сегодняшнего заседания - написал ли Гончарук заявление. Поскольку без этого обсуждать любые отставки бессмысленно. 

А вот глав Генпрокуратуры и НАБУ можно снимать в любой момент - были бы голоса.

"Страна" следит за тем, что происходит на встрече "слуг народа", куда должен приехать президент Владимир Зеленский. 

19:48  Заявление Гончарука об отставке получено парламентом - Разумков.

19:47  Игорь Коростелев - министр промышленного развития и оборонного комплекса.

19:45  Министром финансов Зе предлагает сделать Игоря Уманского. 

19:44  Авакова предлагается оставить на посту главы МВД. А министром Кабмина сделать вместо Дмитрия Дубилета Олега Немчинова. 

19:41  Вместо Тимофея Милованова на должность министра экономики Зе предлагает Романа Жуковского. При этом министерство разделят, а Милованов останется руководить сельским хозяйством.

19:37  Зеленский предложил назначить Шмыгаля премьер-министром. Кто-то из депутатов зааплодировал.

19:36  Видео кортежа Зеленского, который приехал на фракцию.

19:35  Пришел Денис Шмыгаль, недано назначенный министром громад. Главный кандидат на премьерство, если верить СМИ. 

19:35  Встреча депутатов будет из двух частей - перезагрузка Кабмина и отчет силовиков. 

19:34  Александр Дубинский перед фракцией сказал, что на заседании покажет заявление об отставке Гончарука. 

19:30  На заседание приехал Зеленский. Просит быстро провести встречу, потому что консультации по поводу министров продолжаются.

19:25 На заседании фракции присутствуют почти все депутаты "Слуг" - около 240 человек

19:21 Пришел Дмитрий Разумков.

19:15 Руслана Рябошапки тоже нет.

19:10 Владимир Зеленский пока не пришел.

19:05 Нардеп Александр Дубинский говорит, что уже собрали 158 голосов касательно недоверия Рябошапке. Максим Бужанский сообщил "Стране", что 215 или даже больше.

18:51  "Фракция, Президента еще нет. Арахамия тревожно спрашивает, есть ли в зале Темный Рыцарь. Похоже забыл повестку дня, хочет уточнить тезисы", - пишет нардеп Макс Бужанский.

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