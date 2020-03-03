Сегодня вечером в Раде проходит сбор фракции "Слуга народа", где будут обсуждать завтрашний день. На среду намечено внеочередное заседание Рады, и один из вопросов повестки - кадровые перестановки.

Речь идет об отставках в Кабмине, а также НАБУ и Офисе генпрокурора.

Основной вопрос - уберут ли премьер-министра Алексея Гончарука, главу НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку. Двое последних, как сообщалось, придут сегодня на заседание фракции.

При этом нужно понимать, уволить Гончарука без его заявления, оформленного должным образом, нельзя - у премьера иммунитет на год. Нельзя увольнять и министров без его согласия (кроме квоты президента - МИД и Минобороны).

И это главная интрига сегодняшнего заседания - написал ли Гончарук заявление. Поскольку без этого обсуждать любые отставки бессмысленно.

А вот глав Генпрокуратуры и НАБУ можно снимать в любой момент - были бы голоса.

"Страна" следит за тем, что происходит на встрече "слуг народа", куда должен приехать президент Владимир Зеленский.

19:48 Заявление Гончарука об отставке получено парламентом - Разумков.

19:47 Игорь Коростелев - министр промышленного развития и оборонного комплекса.

19:45 Министром финансов Зе предлагает сделать Игоря Уманского.

19:44 Авакова предлагается оставить на посту главы МВД. А министром Кабмина сделать вместо Дмитрия Дубилета Олега Немчинова.

19:41 Вместо Тимофея Милованова на должность министра экономики Зе предлагает Романа Жуковского. При этом министерство разделят, а Милованов останется руководить сельским хозяйством.

19:37 Зеленский предложил назначить Шмыгаля премьер-министром. Кто-то из депутатов зааплодировал.

19:36 Видео кортежа Зеленского, который приехал на фракцию.

19:35 Пришел Денис Шмыгаль, недано назначенный министром громад. Главный кандидат на премьерство, если верить СМИ.

19:35 Встреча депутатов будет из двух частей - перезагрузка Кабмина и отчет силовиков.

19:34 Александр Дубинский перед фракцией сказал, что на заседании покажет заявление об отставке Гончарука.

19:30 На заседание приехал Зеленский. Просит быстро провести встречу, потому что консультации по поводу министров продолжаются.

19:25 На заседании фракции присутствуют почти все депутаты "Слуг" - около 240 человек

19:21 Пришел Дмитрий Разумков.

19:15 Руслана Рябошапки тоже нет.

19:10 Владимир Зеленский пока не пришел.

19:05 Нардеп Александр Дубинский говорит, что уже собрали 158 голосов касательно недоверия Рябошапке. Максим Бужанский сообщил "Стране", что 215 или даже больше.

18:51 "Фракция, Президента еще нет. Арахамия тревожно спрашивает, есть ли в зале Темный Рыцарь. Похоже забыл повестку дня, хочет уточнить тезисы", - пишет нардеп Макс Бужанский.