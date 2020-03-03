Федеральная резервная система США снизила базовую ставку во избежение рецессии в стране из-за коронавируса.

Об этом во вторник, 3 марта информирует информагентство Reuters.

Сообщается, что ФРС резко снизила ставку на 50 базисных пунктов - с 1,5-1,75% до целевого диапазона 1,00-1,25% годовых.

"Фундаментальные показатели экономики США остаются сильными. Тем не менее, коронавирус несет растущие риски для экономической активности. В свете этих рисков и для выполнения своих целей обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке решил сегодня снизить целевой диапазон ставки федерального финансирования", - сказано в заявлении регулятора.

Стоит отметить, что решение было принято до очередного заседания ФРС, которое было запланировано на 17-18 марта, что свидетельствует о безотложности мер по снижению ставки.

Так, после решения американского регулятора цена нефти марки Brent выросла на 3% - до $53,56. В свою очередь стоимость нефти марки WTI выросла на 2,46%, до $47,9 за баррель.

Напомним, что недавно публичные компании по всему миру лишились 5 триллионов долларов из-за падения рынков на фоне угрозы глобальной эпидемии коронавируса.

Также мы писали о том, что распространение смертельно опасного коронавируса в мире вызвало обвал на рынках в США и Европе.