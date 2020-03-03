Стало известно, что первый официально зарегистрированный в Украине пациент с коронавирусом находится в инфекционном отделении областного коммунального некоммерческого предприятия Черновицкая областная клиническая больница.

Об этом 3 марта сообщает УНН, сопроводив информацию снимками больницы.

Инфекционное отделение размещается в отдельном корпусе на территории больницы, расположенной по улице Главная в Черновцах.

В больнице сообщили, что в отделении есть возможность изолировать больных в соответствии с патологией, поскольку в отделении развернуты палаты полубоксового типа. Кроме того, есть возможность проведения разного рода клинико-лабораторных исследований.

"Отделение подготовлено в любое время развернуть госпиталь на случай возникновения или подозрения инфекционных болезней, имеющих международное значение", - значится в описании отделения.

Мужчину (по информации издания, ему 38 лет) поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков. Сейчас врачи сообщают, что воспаления легких у пациента нет. Жена инфицированного мужчины самоизолировалась дома. За ней также следят медики.

Фото: unn.com.ua

Кстати, Черновицкая область получила помощь, выделенную правительством, а именно инфузоматы, мешки Амбу, пульсоксиметры, два аппарата для искусственной вентиляции легких и 197 тысяч медицинских масок. Их должны были распределить между больницами еще на прошлой неделе.

"Сейчас в Черновицкой области есть 13 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Еще 6 - ремонтируют и, надеюсь, вскоре тоже будут в медучреждениях", - сообщала на днях заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Фото: unn.com.ua

Напомним, что у зараженного коронавирусом жителя Черновцов началась лихорадка.

Также мы писали о том, что врачи похвалили первого больного коронавирусом в Украине за его ум и порядочность.