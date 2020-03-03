В Черниговской области после трехдневных поисков спасатели нашли тело одного из пропавших 28 февраля рыбаков. Его обнаружили в 70 километрах от берега. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

"Сегодня в 12:00 вблизи с. Лошакова (Черниговская область), на расстоянии около 70 м от берега, в воде найдено тело одного из рыбаков. Продолжаются поиски второго мужчины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисковой операции задействованы 55 человек и 11 единиц техники, из них от ГСЧС - 14 человек и 5 единиц техники, в частности, вертолет H-225 Super Puma.

Напомним, сначала пропавших искали силами местных жителей, а затем уже к поискам подключили спасателей.

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