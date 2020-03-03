Проект постановления об выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке зарегистрирован в Верховной Раде, после того, как были собраны необходимые 150 подписей.

Об этом гласит информация, опубликованная на официальном сайте украинского парламента во вторник 3 марта.

Скриншот: Сайт Верховной Рады Украины

Ожидается, что проект постановления №3154 будет рассмотрен уже на в среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады, которое инициировал президент Владимир Зеленский. Однако сам Рябошапка отрицает возможность своей скорой отставки.

Напомним, что уже все больше людей внутри фракции "Слуга народа" верят в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, которая может произойти также завтра.

В свою очередь "Страна" публиковала свой прогноз на завтрашний день в украинском парламенте и попыталась ответить на вопрос, состоится ли отставка топ-чиновников Украины.