В т.н. "ДНР" заявили, что Вооруженные силы Украины за час выпустили по северу Донецка более 15 мин.

Об этом 2 марта сообщило представительство "республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"С 15:18 по 16:15 (с 14:18 по 16:15 по Киеву - Ред.) украинские силовики по направлению Вольво-центра на севере Донецка выпустили 16 мин калибрами 60, 82 и 120 мм, также была выпущена одна граната из СПГ", - заявили в СЦКК.

В свою очередь в штабе ООС заявили, что противник "целенаправленно вел огонь на поражение по домам мирных жителей Красногоровки", в результате были разрушены дома мирных жителей. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Отметим, что читатели "Страны" сообщают, что в Донецке на самом деле произошел получасовой мощный обстрел

Напомним, что менее половины украинцев считают события на Донбассе войной с Россией.

Также мы писали о том, что на Донбассе противотанковой ракетой подорван украинский военный автомобиль.