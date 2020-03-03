Днем 3 марта в Киеве на Мосту Патона, под которым проходит много коммуникаций, произошел прорыв трубопровода. В соцсетях и на YouTube появились многочисленные видео, а также фотографии моста, снятые очевидцами.

Так, в одном из роликов, снятом с дальней точки, отчетливо видно, что водопады низвергаются практически по всей длине одной секции моста.

Видео: YouTube/ ibntoxa

На другой записи масштабы прорыва кажутся немного меньшими. Это объясняется тем, что видео снято после приезда бригад коммунальщиков, которые, вероятно, локализовали прорыв.

Видео: Facebook/ livetsn

В ролике, снятом уже в сумерках, мост показан со стороны Березянков, то есть левого берега Днепра. Вода по-прежнему низвергается с сооружения в реку. Автор видео говорит, что авария случилась в 14:40, ремонтники за час локализовали прорыв, но к 17:30 так полностью и не устранили его.

Видео: Facebook/ kiev.informator.ua

Одной из пользовательниц соцсети удалось снять прорыв так, что водопад выглядит весьма картинно и эффектно.

Фото: Facebook/ ksenia.nevenchenko

Между тем в КП "Киевтеплоэнерго" сообщили, что ремонтные работы планируется завершить в сжатые сроки. А из-за прорыва приостановлена подача централизованного отопления и горячего водоснабжения примерно в 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки.

Коммунальщики добавили, что диаметр трубопровода составляет 600 мм, в эксплуатацию его ввели в 1962 году.

Движение транспорта на мосту на время ремонтных работ не ограничено.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА подтвердили эту информацию и рассказали, что на несущую конструкцию моста прорыв не влияет.

Напомним, в середине января в Киеве случилась еще одна масштабная коммунальная авария: прорвало трубу у торгового центра Ocean Plaza.

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