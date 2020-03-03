Для того, чтобы максимально уберечься от коронавируса, стоит придерживаться четких правил и действовать по алгоритмам. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на своей странице в соцсети, где она дала ответы на часто задаваемые вопросы.

Куда обращаться в случае симптомов ОРЗ? - Сразу к семейному врачу. Никаких других врачей или больниц на этом этапе искать не нужно. Семейному врачу обязательно надо сообщить, находились ли вы в странах, где зафиксирован вирус, контактировали с лицами, вернувшимися из таких стран. Учитывая эту информацию и вашу симптоматику, семейный врач принимает решение о дальнейших действиях. Семейные врачи знают четкий алгоритм действий. Можно вызвать скорую помощь в случае подозрения на коронавирус? - Да. Бригады экстренной медицинской помощи проинформированы о том, как действовать в таких случаях. Нужно ли надевать маску, чтобы обезопасить себя от заболевания коронавирус? - Маски надо надевать исключительно тогда, когда человек уже имеет симптомы острого респираторного заболевания. Согласно рекомендациям ВОЗ и CDC (Федеральное агентство по контролю и профилактике заболеваний в США), здоровым людям они не нужны. Напротив, ношение маски создает фальшивое чувство безопасности, которое может привести к пренебрежению первоочередными правилами защиты. Какое расстояние до человека, у которого проявляются признаки ОРЗ, является безопасным? - Желательно соблюдать дистанцию ​​до 2 метров. Избегать мест массового скопления людей. Действительно ли мытье рук может обезопасить от коронавируса? - Да, руки надо мыть очень часто, желательно с мылом. Продолжительность процедуры - 20-40 секунд. Если нет такой возможности, используйте спиртосодержащие антисептики. Сколько вирус живет на поверхностях и чем его можно избавиться? - Вирус может выживать на поверхностях 3 часа. Простые дезинфицирующие средства могут убить вирус, исключая заражение людей. Могут ли дети ходить в детсады и школы после того, как в Украине зафиксировали первый случай коронавируса? - В каждой области созданы противоэпидемические комиссии, мониторят ситуацию и предоставляют свои рекомендации. Пока нет оснований для того, чтобы массово отменять обучение в школах (детских садах).

Также глава Минздрава отметила, что в случае с первым больным коронавирусом в Украине все произошло именно по алгоритму.

"Мужчина действовал правильно. Он минимизировал контакты и сразу обратился за помощью. Врачи держат все под контролем", - добавила Скалецкая.

Ранее "Страна" писала о том, что Скалецкая в медицинском "скафандре" опубликовала фото с дня рождения в Новых Санжарах.

Также мы сообщали, что из-за коронавируса в детсадах Украины родителям запретили приходить на утренники в честь 8 Марта.