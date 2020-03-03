Руководство Греции обвинили турецкие власти в том, что они используют нелегальных мигрантов из Сирии для укрепления своей геополитической позиции.

С таким заявлением выступил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на совместной пресс-конференции с руководителями Европейского союза на границе с Турцией.

"Это правительство проводит другую политику в отношении защиты границ. Мы посылаем очень четкий сигнал, что мигранты и беженцы не могут быть использованы в качестве инструмента для геополитических игр. Они настоящие жертвы в такого рода политике. Это подход, который нельзя считать приемлемым", - отметил глава греческого Кабмина.

Мицотакис заявил, что Греция действует исключительно в рамках международных норм закона и европейского права. "Греция показала, что может защищать свои права с помощью оружия в виде законности и решительности. Угрозы Эрдогана не прошли", - подчеркнул премьер.

"Наш посыл ясен: "Не пытайтесь проникнуть в Грецию нелегально, вам это не удастся, и вы понесете ответственность за свой выбор полностью", - добавил глава правительства.

Также Мицотакис отметил, что Турция открыла границы с Грецией для беженцев, чтобы надавить на Европу и назвал соседнее государство "официальном контрабандистом в страну мигрантов".

"Греция может охранять свои границы, мы предотвратили незаконное проникновение в страну более 24 тыс. мигрантов", - резюмировал премьер Греции.

Видео: YouTube/ EU27

Напомним, что после обострения под Идлибом и открытия Турцией пограничных переходов, более 100 тысяч 500 мигрантов покинули турецкие границы c Европой через Эдирне с пятницы.

В ответ на это Греция стянула к границам военных и полицейских. Так, недавно 73 человека были арестованы местной полицией за незаконное пересечение.