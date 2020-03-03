Подхвативший коронавирус житель Черновцов вел себя правильно и обезопасил от заражения других. Об этом рассказал врач Юрий Рандюк, который осматривал заболевшего. Об этом сообщает Нromadske.

По словам Рандюка, пациент предупредил медиков о том, что приехал из Италии, поэтому прибывшие на вызов медики были в защитной одежде.

"Это зависит от порядочности и ума. Я с ним общался, он понимает как снизить угрозу распространения инфекции. Количество лиц, контактировавших с ним небольшое", - рассказал врач.

Уточняется, что пациент с женой вернулся 28 февраля, а симптомы появились 29. Мужчина сразу вызвал экстренную медицинскую помощь.

Также Рандюк добавил, что на момент пересечения границы пациент мог быть еще здоров, почему у него и не выявили никаких симптомов заболевания.

"Не доказано полностью, что здоровый человек без симптомов выделяет возбудителей в окружающую среду. По канонам течения заболеваний в последние дни человек может выделять возбудителя, но по логике больше возбудителей выделяется, когда есть кашель и насморк - симптомы, которые способствуют выделению биологического материала. Сомневаюсь, что он представлял высокий риск для таможенников и пограничников", - сказал врач.

Также врач считает, что в области не нужно вводить какие-то особые меры, поскольку есть только один инфицированный больной COVID-19 с состоянием между легким и среднетяжелым.

"При других обстоятельствах такое лицо даже никто не госпитализировал бы в инфекционный стационар, потому что это амбулаторный больной", - отметил врач и добавил, что необходимо вести санитарно-просветительскую работу и разъяснение населению.

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