В Украине возрастет стоимость образования для студентов на контракте, так как бюджетники обходятся государству в среднем в 2,5 раза дороже. Подорожание коснется 38 самых популярных специальностей.

Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад на своей странцие в Facebook.

"Государство платит за одного студента-бюджетника в среднем в 2,5 раза больше, чем средняя цена за контракт. Эта разница приводит к тому, что университеты дофинансируют обучение контрактников за счет студентов-бюджетников. Как следствие, средств на качественное образование не хватает ни на одних, ни на других", - написала министр.

Для устранения этой проблемы, стоимость обучения на контракте будет постепенно увеличена. Цена, по словам Новосад, будет "не популярной, зато справедливой" и будет соответствовать тем расходам, которые несет университет.

В частности, сегодня, 3 марта, правительство приняло постановление, которое постепенно будет устанавливать минимальную цену на контракт для 38 самых популярных специальностей. В 2020 году минимальная стоимость контракта составит 60% от госфинансирования на 1 студента в университете, в 2021 – 70% и в 2022 – 80%.

Отмечается, что подорожание коснется самых популярных специальностей, среди которых право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, журналистика, финансы, дизайн, туризм, гостинично-ресторанное дело и другие.

То есть правило минимальной стоимости на контракт не затронет другие 83 специальности: инженерные, технологические, гуманитарные, естественные, технические, аграрные и педагогические науки.

Анна Новосад отметила, что не во всех регионах такой подход возможен и поэтому если стоимость обучения уже составляет три средние официальные зарплаты в области и больше - ее не поднимут.

Скриншот: Facebook/Анна Новосад

Напомним, ранее "Страна" подробно разбиралась, как украинские ВУЗы пересчитают цены на контракт.

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