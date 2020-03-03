Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о подготовке украинской столицы к возможному появлению нового коронавируса.

Об этом он написал в в Facebook.

По словам мэра, весь коммунальный общественный транспорт Киева перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

В городе также подготовлены две специализированных бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Все скорые дезинфицируют дважды в день.

Также он поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать измерение каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и учащимся столичных школ.

Кроме того, столичные власти по собственной инициативе заказали оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева. Пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могут сделать тест непосредственно в аэропорту.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

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