Из-за коронавируса Кличко поручил мерять температуру детсадовцам и дезинфицировать весь транспорт в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о подготовке украинской столицы к возможному появлению нового коронавируса.
Об этом он написал в в Facebook.
По словам мэра, весь коммунальный общественный транспорт Киева перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами.
В городе также подготовлены две специализированных бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Все скорые дезинфицируют дважды в день.
Также он поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать измерение каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и учащимся столичных школ.
Кроме того, столичные власти по собственной инициативе заказали оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева. Пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могут сделать тест непосредственно в аэропорту.
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
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