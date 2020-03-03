На фоне новостей о распространении коронавируса жители Франции начали запасаться товарами первой необходимости в ожидании дефицита. С полок магазинов раскупили макароны, рис, растительное масло, туалетную бумагу.

Об этом сообщает издание BFMTV, хотя в сети супермаркетов заверяют, что дефицита нет.

Как отмечается, в последние дни продажи макарон увеличились на 60%, риса и муки — на 20%. Французы запасаются также средствами гигиены. С полок многих супермаркетов пропала туалетная бумага и подгузники. Феномен наблюдается по всей Франции, а не только в регионах, где зафиксированы случаи заражения, отмечают в сети Auchan.

Тем временем в пригороде города Компьень (департамент Уаза), одном из центров заражения, супермаркет Super U зафиксировал 150-процентный рост продаж. В том же департаменте Уаза сервисы Auchan Drive и Сhronodrive отмечают рост продаж от 50 до 100%. "Люди не хотят рисковать и идти в магазины", — отмечают в Auchan.

Представители супермаркетов заверяют, что риска дефицита нет. Однако в Auchan отмечают, что такое "абсолютно иррациональное" поведение потребителей может спровоцировать тот самый дефицит.

Особым спросом пользуются антибактериальные гели для рук. В парижских аптеках и супермаркетах его практически не найти. К тому же на него резко выросла цена. Министр здравоохранения Оливье Веран призвал не завышать цены на гель и заверил, что риска дефицита нет. Один из французских производителей антибактериального геля, группа Batteur, сообщила, что заказы на него утроились.

Напомним, согласно последним данным, во Франции выявлен 191 случай коронавируса. Около ста человек с новым вирусам еще находятся в больницах, многие из них изолированы. Состояние нескольких пациентов оценивается как тяжелое. На территории Франции зафиксировано три смерти от последствий вируса Covid-19.

Как сообщалось, во Франции из-за коронавируса по требованию музейных работников закрыли Лувр.

Также мы писали, что в испанской больнице украли 5 тысяч дефицитных масок для защиты от вирусов.