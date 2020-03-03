Вместо "дешевых менеджеров" Укрпочтой будут управлять сотрудники McDonald's и Новой Почты
Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, который недавно жаловался на "дешевых менеджеров", сменил высшее руководство компании. Теперь деятельностью государственной почты будут заниматься бывшие управляющие McDonald's, "Новой Почты", "Укртелекома" и ряда других предприятий.
Об этом руководитель "Укрпочты" написал в своем Facebook.
Так, Смелянский отчитался о назначении более десятка человек:
- заместителем гендиректора по развитию сети стала Валентина Дудко (внутренний кандидат, ВК)
- заместителем гендиректора по корпоративному бизнесу стал Валентин Олещенко (ВК)
- пост заместителя гендиректора по IT занял Борис Манойлов (также ВК)
- отвечать за бизнес в регионах, ключевых клиентов и развитие продуктового ряда будут бывшие сотрудники "Новой почты" Михаил Лашкин и Алена Степина
- главным бухгалтером стала Ирина Куц (ранее работала в "Укртелекоме"), ей также предстоит реализовать проект перевода на новую ERP платформу и улучшить отчетность
- одним из новых директоров дирекций в регионах назначен Юрин Набасов (Полтава, ранее – McDonalds)
- в еще одной области будет руководить Юрий Савченко (Харьков, ранее - Укртелеком)
- столичным менеджером станет Иосиф Борнак (Киев, ВК)
- представителем компании в еще одном регионе станет Николай Громов (Хмельницкий, ранее - Датагрупп)
"Это приблизительно 70% тех изменений, которые я хочу видеть, и, надеюсь, в течение марта месяца мы закончим последние 30%, чтобы уже обновленная и усиленная команда смогла реализовать те амбициозные планы, которые мы себе поставили", - написал Смелянский.
Скриншот: Игорь Смелянский в Facebook
Напомним, что недавно стали известны данные о зарплате руководителя "Укрпочты". На этой должности Игорь Смелянский получает 836 000 гривен в месяц. Также руководитель госкомпании заявил, что страной 25 лет управляли "дешевые менеджеры". Ранее "Страна" разбиралась в причинах такого большого заработка руководителя "Укрпочты".