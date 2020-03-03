Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, который недавно жаловался на "дешевых менеджеров", сменил высшее руководство компании. Теперь деятельностью государственной почты будут заниматься бывшие управляющие McDonald's, "Новой Почты", "Укртелекома" и ряда других предприятий.



Об этом руководитель "Укрпочты" написал в своем Facebook.

Так, Смелянский отчитался о назначении более десятка человек:

заместителем гендиректора по развитию сети стала Валентина Дудко (внутренний кандидат, ВК)

заместителем гендиректора по корпоративному бизнесу стал Валентин Олещенко (ВК)

пост заместителя гендиректора по IT занял Борис Манойлов (также ВК)

отвечать за бизнес в регионах, ключевых клиентов и развитие продуктового ряда будут бывшие сотрудники "Новой почты" Михаил Лашкин и Алена Степина

главным бухгалтером стала Ирина Куц (ранее работала в "Укртелекоме"), ей также предстоит реализовать проект перевода на новую ERP платформу и улучшить отчетность

одним из новых директоров дирекций в регионах назначен Юрин Набасов (Полтава, ранее – McDonalds)

в еще одной области будет руководить Юрий Савченко (Харьков, ранее - Укртелеком)

столичным менеджером станет Иосиф Борнак (Киев, ВК)

представителем компании в еще одном регионе станет Николай Громов (Хмельницкий, ранее - Датагрупп)

"Это приблизительно 70% тех изменений, которые я хочу видеть, и, надеюсь, в течение марта месяца мы закончим последние 30%, чтобы уже обновленная и усиленная команда смогла реализовать те амбициозные планы, которые мы себе поставили", - написал Смелянский.

Скриншот: Игорь Смелянский в Facebook

Напомним, что недавно стали известны данные о зарплате руководителя "Укрпочты". На этой должности Игорь Смелянский получает 836 000 гривен в месяц. Также руководитель госкомпании заявил, что страной 25 лет управляли "дешевые менеджеры". Ранее "Страна" разбиралась в причинах такого большого заработка руководителя "Укрпочты".