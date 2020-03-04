2 марта начался Великий пост, который продлится 48 дней - до Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля. Ранее мы публиковали расписание питания по дням, теперь собрали подборку из десяти постных блюд, которые можно включить в меню.

1. Винегрет

Винегрет - холодный овощной салат. В его состав входит вареная свекла, картофель, морковь, соленые огурцы. По желанию можно добавить квашеную капусту, зеленый горошек, маринованные грибы, свежую зелень. Сбрызнуть оливковым маслом.

Винегрет. Фото: gastronom.ru

2. Запеченный картофель с розмарином

Для этого блюда нужно нарезать картофель соломкой или дольками - можно оставить кожуру, тщательно вымыв, либо очистить ее. Выложить на противень в разогретую духовку - посолить, полить оливковым маслом и запекать, периодически помешивая. В конце смешать с розмарином, выдавить чеснок.

Запеченный картофель. Фото: vkuso.ru

3. Запеченный перец

Еще одно блюдо - запеченные перцы. Разрезанные вдоль овощи запекают в разогретой духовке около получаса, затем снимают кожицу, режут крупными кусками. Образовавшийся при запекании сок, смешивают с чесноком, оливковым маслом и петрушкой и заливают перцы в салатнике.

Запеченный перец. Фото: eda.ru

4. Овощное ризотто

Постное блюдо - рис с грибами и овощами. Хорошо для этого подходят овощные смеси. Овощи нужно отварить в кипятке 10-15 минут, откинуть на дуршлаг. В глубокой сковороде поджарить лук, чеснок и грибы, добавить туда отварные овощи, промытый рис, залить водой, чтобы она покрывала смесь, и тушить под крышкой на медленном огне, периодически помешивая.

Овощное ризотто. Фото: povar.ru

5. Тушеная капуста с грибами

Для этого блюда обжаривают грибы до полуготовности. Отдельно обжаривают лук и морковь, добавляют туда нашинкованную капусту. Когда она станет мягкой - положить грибы и тушить все вместе на медленном огне. Минут за 10 до конца готовки добавить томатную пасту, соль, перец, кориандр. Перед подачей можно посыпать зеленью.

Тушеная капуста с грибами. Фото: cookpad.com

6. Рататуй

Это овощное рагу из традиционной французской кухни. Сначала готовят соус - обжаривают лук и сладкий перец, добавляют натертые помидоры и тушат до готовности, приправив соус прованскими травами. Баклажаны, кабачки и помидоры режут кружочками. Баклажаны предварительно солят и оставляют на 15 минут, а затем обмывают в воде, чтобы убрать горечь. Овощи укладывают в форму для запекания, куда предварительно выливают уже готовый соус. Сверху поливают оливковым маслом с раздавленным чесноком и прованскими травами. Запекают 30-40 минут.

Рататуй. Фото: patee.ru

7. Кукурузная каша с тыквой

Кукурузную крупу замачивают на два часа. Тыкву режут кусочками и отваривают. Добавляют крупу и готовят кашу на медленном огне вместе с тыквой. Можно добавить изюм в конце готовки. При подаче приправить сиропом или медом.

Кукурузная каша с тыквой. Фото: edimdoma.ru

8. Постная паста с томатами и маслинами

Для этого блюда готовят спагетти аль-денте, тушат томатное пюре с травами, чесноком и зеленью. Затем смешивают получившийся соус и спагетти, добавляют половинки маслин. Подают горячим.

Постная паста с томатами и маслинами. Фото: blog.predanie.ru

9. Постный салат с авокадо

Авокадо режут кубиками, огурец тонкими кружочками, рвут салат "Айсберг" и рукколу. Заправляют лимонным соком, оливковым маслом, солью, перцем.

Постный салат с авокадо. Фото: iamcook.ru

10. Салат с сельдереем

Морковку, тыкву, корень сельдерея натирают на терке. Добавляют нарезанную петрушку, солят, поливают оливковым маслом.

Салат с сельдереем. Фото: lifehacker.ru