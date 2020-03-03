Генпрокурор Руслан Рябошапка, которому прочат отставку, но хвалит посольство США, встретился с послами Большой семерки.

О встрече сообщил Офис генпрокурора во вторник, 3 марта.

"Во вторник, 3 марта 2020 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка встретился с послами Большой семерки", - говорится в сообщении. Отмечается, что обсуждая вопрос изменений в системе украинской прокуратуры, послы поддержали реформу и обратили внимание на важность постоянства и постепенности процессов, которые происходят.

Рябошапка также сообщил, что это комплексная и длительная реформа, которая уже имеет первые результаты: оптимизирован центральный аппарат - Офис Генерального прокурора, в который сейчас проходит отбор профессионалов, которые находятся вне системы. Также, согласно плану, 2 марта стартовала аттестация прокуроров региональных прокуратур.

Напомним, что проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, подписи под котором собирали депутаты еще с прошлой осени, сегодня собрал необходимые 150 голосов.

Теперь Рада может рассмотреть этот вопрос завтра, 4 марта, а выражение недоверия парламентом влечет отставку генпрокурора.

"Страна" писала о том, ждет ли Украину кадровые перестановки в Кабмине и силовых структурах 4 марта.