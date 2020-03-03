Российский рэпер Face заступился за сына экс-президента Украины Петра Порошенко, который во время концерта музыканта в Великобритании забрался на сцену под крики "Русские в Лондоне". Музыкант опубликовал в соцсети несколько видеосообщений и заявил, что в финале его концерта Михаил Порошенко оказался на сцене не из-за того, что он сын бывшего президента Украины. Об этом пишет "КП в Украине".

"Восемь дней назад я выступал в Лондоне и мне сказали, что был международный скандал по поводу того, что я кого-то себе на сцену вытащил. Мне абсолютно без разницы, чей ты сын, чья ты дочь. В гримерке ко мне подошли организаторы и сказали, что здесь сын Порошенко. Я такой: Ладно, окей. Потом я выхожу на сцену и начинаю читать свой рэп, и смотрю, как в первом ряду чувак очень жестко месится, и у него на голове какой-то хэдбэнд, на котором написано то ли Фейс, то ли Гоша Рубчинский (у рэпера есть песня, названная по имени этого российского модного дизайнера, - Ред.). Чувак очень жестко разъ***вался и очень часто, когда я нахожусь на своих концертах, я могу вытащить кого-то, если вижу, что чувак жестко месится и дать микрофон, чтобы человек пел, - рассказал Face.

Также он заявил, что Михаил Порошенко про русских ничего не кричал.

"Я крикнул "Русские в Лондоне" - этот человек ничего не кричал, кроме моей песни. Потом по ходу концерта этот пацан сам уже вылез на сцену и был жестко припитый на самом деле, скрывать не буду и прокричал мне: "Я сын Порошенко, давай поговорим после концерта", но ни с кем общаться после выступления я не стал, потому что время было уже полтретьего. Короче, СМИ перестаньте травить пацана, пацан красавчик, потому что слушает Фэйса", - заключил рэпер.

Напомним, что недавно в сети появилось видео, на котором видно, как сын Порошенко, Михаил, вышел на сцену клуба в Лондоне, чтобы спеть со звездой российского рэпа Face хит "Гоша Рубчинский". Также "Страна" разбиралась, о чем поет скандальный рэпер, на концерте которого "отрывался" наследник экс-президента.