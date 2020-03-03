Во вторник, 3 марта, в Конституционном суде Украины продолжили рассматривать дело о соответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации). Однако решение так и не было принято.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в суде.

"Заседание сегодня состоялось, но решение принято не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам пока неизвестно, когда суд продолжит слушание этого дела, добавив, что информация должна появиться в повестке дня на сайте суда.

Согласно расписанию заседаний КС на сайте, 3 марта в 10:00 продолжил рассмотрение дела относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "Об очищении власти".

Так, рассматриваются представления Верховного суда относительно конституционности п.6 ч.1, п.2,13 ч.2, ч.3 ст.3; 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины ч.3, 6 ст.1, ч.1, 2, 3, 4, 8 ст.3, п.2 ч.5 ст.5, п.2 заключительных и переходных положений этого закона; Верховного суда Украины относительно конституционности ч.3 ст.1, п.7, 8, 9 ч. 1, п.4 ч.2 ст.3, п.2 заключительных и переходных положений закона, а также Верховного суда Украины относительно соответствия Конституции Украины ч.3 ст.4 закона.

Рассмотрение проходило в режиме закрытого пленарного заседания.

Как сообщалось, В 2015 году с представлениями о конституционности закона "Об очищении власти" в КС обратились Верховный суд Украины, который подал два представления, и 47 народных депутатов. Все три представления объединены в одно конституционное производство.

Верховный суд в своих представлениях поднимает вопрос о конституционности положений данного закона, касающихся запрета для определенных лиц, в отношении которых осуществляется люстрация, в течение 10 лет занимать должности.

Речь идет о лицах, которые занимали совокупно не менее одного года в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года должности члена Высшего совета юстиции (кроме председателя Верховного суда Украины), члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, председателя Государственной судебной администрации Украины, его первого заместителя.

Указанный запрет применяется к лицам, которые занимали эти же должности в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были освобождены в этот период по собственному желанию.

Кроме того, оспариваются положения данного закона о запрете занимать должности для судей, которые вынесли решения против участников Евромайдана.

В представлении 47 народных депутатов речь идет о конституционности положений закона о запрете занимать должности для лиц, которые в течение не менее одного года в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года занимали должности президента, премьер-министра Украины, членов правительства, главы Национального банка Украины, руководителей силовых структур, главы администрации президента.

Депутаты обжаловали аналогичный запрет в отношении лиц, занимающих указанные руководящие должности в органах власти в период с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года, а также работников правоохранительных органов, следователей, оперативных работников, работников органов прокуратуры, которые принимали участие в задержании лиц, освобожденных от уголовной или административной ответственности в соответствии с законами об амнистии, составляли на них рапорты и протоколы об административном правонарушении.

Напомним, 26 февраля вступило в силу постановление Европейского суда по правам человека о люстрации, принятое в октябре 2019 года. Суд усмотрел в увольнениях госслужащих по закону о люстрации нарушение Конвенции о защите прав человека.

Также мы писали, что в январе Украина подала в Большую палату Европейского суда по правам человека жалобу на решение ЕСПЧ по закону о люстрации. Однако Большая палата отказалась пересматривать вердикт суда.