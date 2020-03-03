Кабинет министров Украины объявил о возобновлении строительства моста в Запорожье. Контракт на проведение работ был подписан с компанией из Турции.

Об этом стало известно по итогам экстренного заседания правительства во вторник, 3 марта, передает официальный портал ведомства.

Сегодня Укравтодор и турецкая компания Onur подписали контракт на 12 млрд гривен, который позволит достроить мост через Днепр в Запорожье.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что этот объект долгое время являлся символом коррупции и указал, что если строительство моста не закончить, то в город придет транспортный коллапс.

"По оценкам экспертов, если не построить нормальный мост в Запорожье и не отремонтировать существующий там, может быть транспортный коллапс, город уже страдает... Мост начинали строить, украли много денег и, наконец, мы можем констатировать факт о возобновлении строительства", - заявил Гончарук.

Глава Укравтодора Александр Кубраков рассказал, что контракт на проведение работ рассчитан на четыре года, однако закончить строительство смогут уже в 2022.

"Мы ожидаем, что реальные работы начнутся на данном объекте уже со следующей недели, срок подписанного сегодня соглашения рассчитан на четыре года, но мы ожидаем, что строительство займет приблизительно два года. Это очень быстрый срок для такого объекта с большим количеством искусственных сооружений", - заверил Кубраков и добавил, что финансирование проекта будет осуществляться без задержек, и по состоянию на сегодня уже выделено 1,25 млрд грн.

Напомним, что Гончарук назвал подписание этого контракта главным событием на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмина. Кроме этого глава правительства анонсировал приватизацию 431 государственного объекта.

Стоит отметить, что выступление Гончарука прошло на фоне слухов о его скорой отставке.