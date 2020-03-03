Греческий суд во вторник, 3 марта отпустил задержанного по запросу РФ бывшего командира добровольческого батальона "Айдар" Сергея Мельничука.

Об этом он сам сообщил в видеообращении на своей странцие в Facebook.

Как он отметил, украинское посольство и его адвокат "сработали своевременно". Также Мельничук поблагодарил всех за поддержку.

"Мне сказали, что я обвиняюсь в убийстве двух человек и больше на территории Ростовской области. Если они приписали Луганщину, где я воевал, к Ростовской области, то Россия показывает, что она аннексировала Луганскую область. А если Интерпол показывает, что они согласны с этим, то они нарушают свой Устав", -заявил Мельничук.

"Если речь идет о тех журналистах, которые погибли под Луганском, то они были в составе преступной группировки "Батальон Заря". Когда шел бой и я корректировал огонь артиллерии, я видел вооруженных людей. Возможно, возле них были журналисты, которые собирали разведывательную информацию", - добавил он.

Видео: Facebook/Сергей Мельничук

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Facebook, что Мельничук после освобождения из-под стражи может свободно покинуть территорию Европейского союза.

Скриншот: Facebook/Антон Геращенко

Напомним, что вечером 1 марта на границе Греции и Болгарии по запросу России был задержан первый командир Айдара, экс-депутат Сергей Мельничук. Задержание Мельничука осуществили сотрудники Интерпола по запросу Москвы.

Он подозревается в убийстве двух человек и создании незаконного вооруженного формирования. Как выяснила "Страна", РФ преследует Мельничука по делу Надежды Савченко, которую приговорили за убийство двух российских журналистов летом 2014 года.