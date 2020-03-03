В зависимости от темпов распространения коронавируса, в Украине будет вводиться карантин.

Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире телеканала Украина 24 во вторник, 3 февраля.

"На сегодня, в зависимости от того, как будет проявляться динамика появления больных коронавирусом, такие решения возможны", - заявила министр.

Глава Минздрава отметила, что специалисты постоянно следят за ситуацией с коронавирусом в стране, а еще в конце января были созданы противоэпидемические комиссии в каждой области Украины.

Скалецкая подчеркнула, что украинцам не следует паниковать, и напомнила, что самоизоляция людей поможет не дать коронавирусу распространиться на территории страны. Всего, по словам министра, у Минздрава есть несколько вариантов противодействия коронавирусу.

Напомним, что сегодня в Черновцах был зарегистрирован первый случай коронавируса в стране. Потерпевший с 21 февраля путешествовал по Италии.

Также мы писали о том, что в детских садах Украины массовые мероприятия в честь Международного женского дня 8 Марта будут проводить без участия родителей из-за опасного вируса.