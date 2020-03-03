В январе 2020 года экономическая активность в Украине оставалась слабой – в годовом измерении индекс производства базовых отраслей (ИПБО) снизился на 3,4%.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за февраль.

Отмечается в обзоре, что отрицательный вклад среди базовых отраслей внесли промышленность, сельское хозяйство и транспорт. Сохранялось падение объемов производства в металлургии в годовом измерении, несмотря на незначительное улучшение внешней ценовой конъюнктуры.

Также из-за теплой погоды существенно снизились добыча угля и производство электроэнергии. Сдерживали падение промышленности рост химической и пищевой отраслей.

По данным НБУ, объемы грузовых перевозок снизились в первую очередь из-за уменьшения объемов транзита газа по территории Украины, поскольку даже ожидаемо низкие законтрактованные объемы не были использованы из-за низкого спроса на газ в Европе на фоне теплой погоды.

Падение в сельском хозяйстве обусловлено снижением выращивания (в живой массе) животных и производства молока, что лишь частично было компенсировано ростом производства яиц. Однако погодные условия были благоприятными для строительства.

"Рост розничного товарооборота ускорился, и в дальнейшем будет поддерживаться устойчивым ростом доходов населения (средняя заработная плата увеличилась на 16,3% г/г и 12,5% г/г в номинальном и реальном измерениях соответственно) и высокими потребительскими настроениями домохозяйств", – говорится в обзоре.

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