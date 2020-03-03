У инфицированного коронавирусом мужчины, который госпитализирован в Черновцах, наблюдается лихорадка. Пациент изолирован и не контактирует с другими находящимися в инфекционном отделении людьми. Об этом в эфире "112 Украина" рассказала замглавы департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

По ее словам, состояние пациента стабильное.

"У него лихорадка, но ему уделяется значительное внимание со стороны медицинского персонала. Что касается средств дезинфекции, то больница обеспечена", - рассказала Полищук.

Также она добавила, что врачи и средний медицинский персонал, которые заходят в изолированную палату, придерживаются всех требований защиты.

Пациент с коронавирусом находится в инфекционном отделении областного коммунального некоммерческого предприятия Черновицкая областная клиническая больница.

Ранее "Страна" писала о том, что анализы госпитализированного в Черновцах с коронавирусом мужчины отправят в Лондон.

Также мы сообщали, что жена зараженного коронавирусом жителя Черновцов оказалась в самоизоляции, власти ищут других контактеров.