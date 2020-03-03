Во вторник, 3 марта, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал выше 25 грн/$. Так, курс просел с 24,95-24,99 грн/$ до 25,01-25,05 грн/$.

Об этом сообщает издание "Минфин".

Как отмечается, главная причина в том, что нерезиденты распродают ОВГЗ.

Напомним, вчера сообщалось, что курс доллара растет из-за иностранцев, продающих ОВГЗ. 2 марта его безналичный курс подскочил сразу на 20 копеек, и межбанк закрылся в рамках 24,86-24,90 грн/$.

Как сообщалось, в первый рабочий день весны курс доллара стал выше сразу на 22 копейки. Курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 24,885 грн/$1 с 24,660 грн/$1 в предыдущий рабочий день.