3 марта в Украине зафиксировали первый подтвержденный случай заражения коронавирусом COVID-19. В Черновцах госпитализировали мужчину, который путешествовал по Италии, оттуда самолетом прилетел в Румынию, а дальше добирался в Украину на своем авто. Его увезли в больницу 29 февраля с симптомами, похожими на новый коронавирус (температура, першение в горле). Спустя три дня диагноз подтвердился.

"Страна" следит за ситуацией с коронавирусом в Украине в своем онлайне. Также мы писали, готова ли Украина к вспышке вируса, который уже атаковал страну.

Теперь мы собрали в одном материале ссылки на ресурсы, на которых можно следить за официальной информацией по коронавирусу в Украине.

1. Министерство здравоохранения в Украине публикует информацию по ситуации с распространением коронавируса в стране, а также советы, как себя обезопасить и что делать в случае подозрения. Отслеживать информацию можно на сайте или странице МОЗ в Facebook.

2. Центр громадського здоров’я України - госучреждение, подконтрольное МОЗ. Публикует официальную информацию о ситуации с коронавирусом и другими инфекциями на своем сайте и странице в Facebook.

3. Кабинет министров Украины также публикует официальную информацию на своем сайте. На странице Кабмина в Facebook публикуют ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом с участием представителей разных министерств.

4. Сайт covid19.com.ua, созданный при Кабмине. Он использует информацию Кабинета министров Украины, Минздрава, Центра громадського здоров’я України и ВОЗ.

5. Органы местной власти. Например, после первого случая в Черновцах, официальную информацию публикует сайт облгосадминистрации Черновицкой области.

"Страна" публикует все новости по теме в специальном разделе на сайте - "Коронавирус".

Напомним, что ранее мы писали, как не заболеть, какие симптомы и что делать, если заразился коронавирусом в Украине.