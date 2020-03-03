Максим Бужанский (по центру). Фото: Facebook/ Олег Федонюк

Проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, подписи под котором собирали депутаты еще с прошлой осени, собрал необходимые 150 голосов, нардеп Максим Бужанский зарегистрировал его в парламенте. 

Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале. 

"Постановление о выражении недоверия генеральному прокурору набрало необходимое количество голосов, и я зарегистрировал его в парламенте. Выгоним его разом, так сказать", - написал Бужанский. 

Отметим, что теперь Рада может рассмотреть этот вопрос завтра, 4 марта, а выражение недоверия парламентом влечет отставку генпрокурора.

Скриншот Telegram-канала Макса Бужанского

Скриншот: t.me/MaxBuzhanskiy

Заявление Бужанского о выражении недоверия Рябошапке

Фото: t.me/MaxBuzhanskiy

Напомним, в "Слуге народа" на сегодняшнее вечернее заседание фракции пригласили Рябошапку и Сытника. По слухам, вопрос об их отставке может подниматься на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, инициированном президентом Зеленским. 

Правда, сам Рябошапка, комментируя возможное голосование в Раде за его отставку, заявил, что может быть, оно и состоится, но будет провалено.

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