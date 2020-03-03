Проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, подписи под котором собирали депутаты еще с прошлой осени, собрал необходимые 150 голосов, нардеп Максим Бужанский зарегистрировал его в парламенте.

Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

"Постановление о выражении недоверия генеральному прокурору набрало необходимое количество голосов, и я зарегистрировал его в парламенте. Выгоним его разом, так сказать", - написал Бужанский.

Отметим, что теперь Рада может рассмотреть этот вопрос завтра, 4 марта, а выражение недоверия парламентом влечет отставку генпрокурора.

Скриншот: t.me/MaxBuzhanskiy

Фото: t.me/MaxBuzhanskiy

Напомним, в "Слуге народа" на сегодняшнее вечернее заседание фракции пригласили Рябошапку и Сытника. По слухам, вопрос об их отставке может подниматься на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, инициированном президентом Зеленским.

Правда, сам Рябошапка, комментируя возможное голосование в Раде за его отставку, заявил, что может быть, оно и состоится, но будет провалено.