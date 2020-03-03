В распоряжении "Страны" оказался документ Офиса президента, который получили некоторые депутаты "Слуги народа". Документ содержит тезисы для нардепов, что говорить о первом случае коронавируса в Украине - в Черновцах.

Основной акцент в документе делается на том, что "система сработала как следует". При этом на вопрос: "Что делать?" нардепам предлагается отвечать, что необходимо "сохранять спокойствие", "придерживаться рекомендаций по пребыванию в общественных местах и соблюдению гигиены" и "не скупать маски!"

Уточняется, что маска надевается на человека, который уже имеет симпотомы ОРВИ, чтобы не заражать окружающих.

Фото: Страна.ua

Напомним, что анализы госпитализированного в Черновцах с коронавирусом мужчины отправят в Лондон.

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