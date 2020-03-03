В Тернополе мужчина, к которому отказалась ехать скорая помощь, сообщил в полицию о том, что у его кума после беседы с гражданами Китая поднялась температура и не исключено, что он подхватил коронавирус. Тогда на место вызова приехали не только медики, но и правоохранители. Правда, по указанному адресу двери им не открыли. Об этом сообщает dtp.kiev.ua со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Тернопольской области.

Уточняется, что владельца квартиры правоохранителям удалось найти на следующий день.

"Тот категорически отрицал, что вызвал полицию. Взглянув на номер, с которого был осуществлен вызов, Тернополя узнал контактные данные своего кума, который живет с ним в одном доме, но в другой квартире", - рассказали в полиции.

41-летний шутник признался, что действительно звонил на "102" и сообщил о якобы больном соседа.

Фото: Нацполиция

"Мне было плохо, поднялось давление, и я позвонил на" 103 ". Там мне ответили, что скорая помощь не приедет, потому что с таким диагнозом надо обращаться к участковому врачу. Разъяренный, я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него, коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил в скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали", - рассказал мужчина, которому теперь грозит штраф.

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