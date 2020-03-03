Во вторник, 3 марта, на мосту Патона в Киеве было зафиксировано необычное явление - из-под моста мощным потоком валит густой пар.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

Как видно на записи, со дна моста идет густой пар в то время как по нему едут автомобили.

Видео: Facebook/Kyiv Artyl

По данным издания "Обозреватель", на мосту Патона произошел прорыв трубопровода, из-за чего с сооружения прямо в Днепр начал стекать огромный поток горячей воды.

Как сообщили изданию представители корпорации "Киевавтодор", там произошел прорыв трубопровода. В результате ЧП никто не пострадал. Также коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уже начало проводить ремонт.

Отметим, что под мостом проходит множество различных коммуникационных каналов.

Напомним, в конце февраля в Николаеве ураган обрушил мост, переломал деревья и повредил авто.

Также мы писали, что в Киеве кусок моста упал на проезжающий мимо автомобиль.