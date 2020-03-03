Сегодня, 3 марта, в США проходит важный этап выборов президента США - супервторник.

В ходе праймериз сторонники Демократической и Республиканской партий будут определять своего кандидата для голосования, которое состоится уже в ноябре этого года.

На этот раз этот внутрипартийный кастинг пройдет сразу в 14 штатах. Оттого и такое название.

В случае с республиканцами неожиданностей не ожидается - их представит действующий лидер США Дональд Трамп. Все внимание приковано к выбору демократов.

То есть того, кто будет противостоять Трампу на выборах президента.

Учитывая количество штатов, которые примут участие в супервторнике, результат голосования однозначно повлияет на общий итог всех праймериз по стране.

"Страна" разбиралась в раскладах перед массовым голосованием.

Байден против Сандерса

На сегодняшний день в гонке у Демократической партии остаются пять кандидатов: Берни Сандерс, Джо Байден, Майкл Блумберг, Элизабет Уоррен и Тулси Габбард.

Перед супервторников свои кандидатуры сняли сенатор от Миннесоты и бывший мэр Саут-Бенда в Индиане. Они официально поддержали Байдена. То есть усилив его позиции перед решающим голосованием.

В США для украинцев достаточно сложная избирательная система.

Допустим, что кандидат "А" получает наибольшую поддержку в одном штате. Кандидат "В" демонстрирует хороший результат, но у него поддержка меньше. В итоге кандидату "А" присуждается больше делегатов, а кандидату "Б" – меньше. В разных штатах количество делегатов отличается.

Затем этим летом делегаты будут голосовать за своего политика, который представит демократов на выборах президента. Задача максимум для всех кандидатов - достижение большинства у 1990 делегатов.

Ранее было избрано всего 155 делегатов. А в супервторник распределятся сразу 1357 мандатов.

Важно, что сегодня в праймериз впервые участвует миллиардер Майкл Блумберг, который уже потратил на свою кампанию полмиллиарда долларов. Он пропустил предыдущие голосования, сосредоточившись на больших штатах - Калифорнии, Флориде и Техасе.

Майкл Блумберг. Скриншот

Но шансы Блумберга пока невысоки. Как уже сообщала "Страна", в первых четырех штатах фаворитом среди демократов стал 78-летний сенатор Берни Сандерс, которому уже приписали поддержку Кремля (подробнее, кто такой Сандерс, читайте в нашем материале).

Берни Сандерс. Фото из Твиттера политика

У знакомого для украинцев Джо Байдена на этот момент второе место. Он провалился на предварительном голосовании в Айове и Нью-Гемпшире, стал вторым в Неваде и первым - лишь в Южной Каролине.

Самое уязвимое место Байдена - Украина. В бытность вице-президентом он курировал нашу страну и оставил отчетливый коррупционный след.

Все последнее время люди Трампа активно пытались расправиться с Байденом, предлагая Украине расследовать коррупцию Байдена. Последняя такая просьба вызвала истерику в кругах демократов, которые запустили процесс импичмента президенту США, который завершился безуспешно для последних.

Джо Байден. Фото из Твиттера политика

Однако отставание от Сандерса обусловлено не только этим. У конкурента Байдена программа с отчетливо социальным уклоном, а вот бывший вице-президент на этот счет более скуп на обещания.

При этом он имеет выраженную поддержку элиты Демпартии, которая не заинтересована в президентстве "левака" Сандерса с его социалистическими замашками. Поэтому и снимают свои кандидатуры в пользу "дядюшки Джо" другие, подчас более успешные претентенты - например, Питт Буттиджич, выигравший первые кокусы в Айове.

Кто выиграет супервторник?

На данный момент опросы показывают такой расклад сил по некоторым, самым крупным штатам.

Во всех штатах, кроме одного, однозначный триумфатор - Берни Сандерс с результатом 24-34%. Рейтинг же Байдена и Блумберга напоминает американские горки - от 2 до 4 места.

В Колорадо, Юте и Массачусетсе бывший вице-президент вообще на последнем месте. Кроме Северной Каролины: там Байден отыгрывает у Сандерса два процента и вырывается на первое место.

То есть, как видим, даже после того, как в пользу Байдена снялись другие кандидаты, Сандерс все равно сильнее всех в большинстве густонаселенных штатов - особенно в Калифорнии и Техасе. Но посмотрим на итоги голосования.