Дело о покушении на жизнь экс-генпрокурора Виктора Шокина при помощи тепловизора закрыто. Офис Генпрокурора не нашел оснований для продолжения следствия.

Об этом написал бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко в своем телеграм-канале.

Во вторник, 3 марта стало известно, что после допроса 700 свидетелей и проведения десятков следственных экспериментов и судебных экспертиз Офис Генпрокурора остановил дело о покушении на Шокина. Отмечается, что еще в 2015 году следствием было установлено, что при помощи тепловизора невозможно заметить людей, которые находятся в кабинете Генпрокурора. С 2017 года, по словам Лещенко, дело не развивалось вовсе.

Бывший депутат заявил, что в мае 2019 года адвокаты Шокина добавили к делу рапечатки из интернета о давлении Джо Байдена на Петра Порошенко, результатом чего якобы стала отставка экс-генпрокурора.

Скриншот: Сергей Лещенко в Телеграм

Напомним, что 2 ноября 2015 года неизвестные совершили обстрел кабинета Генпрокурора. Бывший глава ведомства тогда не пострадал, а СБУ завело дело о покушении на его жизнь. По мнению самого Шокина, целью злоумышленников было не убить его, а лишь припугнуть. В свою очередь бывший военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что снайпер работал с применением тепловизора, а жизнь Шокина защитило только бронированное стекло.

О еще одном случае покушения Шокин рассказал совсем недавно. Так, по его словам, экс-генпрокурор отравился ртутью, в результате чего пережил две клинические смерти. Шокин предполагает, что отравление каким-то образом связано с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.