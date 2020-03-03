Количество украинцев, которые выступают против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель в стране, за последние четыре месяца увеличилось. В феврале 72% тех граждан, кто принял бы участие в референдуме по этому вопросу, выступили бы против открытия рынка земли (в октябре 2019 года - 64,4%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Центром Разумкова.

Так, с 13 по 17 февраля социологи опросили 2018 респондентов старше 18 лет, проживающих в разных регионах Украины, кроме временно неподконтрольной части Донбасса и Крыма. Оказалось, что 68,9% респондентов читают, что вопрос введения рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. 19,6% опрошенных считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные - не определились с ответом.

Скриншот: razumkov.org.ua

При этом 76,6% опрошенных приняли бы участие в таком референдуме, если бы он происходил ближайшей к дате опроса воскресенье. Не приняли бы участие - 12,8%, а остальные опрошенные не определились с ответом.

Скриншот: razumkov.org.ua

При этом, если бы референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на землю (64,3% всех опрошенных или 72,0% тех, кто принял бы участие в референдуме). 21,4% из тех, кто принял бы участие в референдуме (или 19,6% всех опрошенных) проголосовали бы за введение рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Остальные опрошенные не определились с ответом.

Скриншот: razumkov.org.ua

Любопытно, что в течение последних 4 месяцев число тех, кто поддерживает земельную реформу, продолжает уменьшаться, а вот количество ее противников растет. По данным Центра Разумкова, еще в октябре 2019 года за продление моратория готовы были проголосовать 64,4% тех, кто собирался принять участие в референдуме, в ноябре - 68,3%, а в феврале 2020-го - 72%.

Скриншот: razumkov.org.ua

При этом блокирование работы Верховной Рады фракциями "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ВО "Батькивщина" с целью недопущения рассмотрения закона о рынке земли поддерживают 48,5% респондентов, а против выступают всего 25,4% опрошенных.

Скриншот: razumkov.org.ua

Напомним, по состоянию на 3 марта в Верховной Раде рассмотрели уже половину правок к закону о земле.