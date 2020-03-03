Украинская авиакомпания SkyUp с 5 марта приняла решение приостановить полеты в итальянский Турин из-за распространения коронавирусной инфекции. По предварительным данным отмена рейсов будет действовать до 25 октября.

Об этом во вторник, 3 марта сообщила пресс-служба SkyUp.

"По поводу Италии у нас есть планы. В этом году полетная программа предполагает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", - цитирует пресс-служба генерального директора SkyUp Airlines Евгения Хайнацкого.

Как сообщается, пассажиры, которые купили билеты на отмененные рейсы, должны обратится за возвратом средств или обсудить с перевозчиком возможность перебронирования на альтернативные рейсы.

Напомним, Италия сейчас является главным очагом коронавируса на территории Европы. По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране. Самая опасная ситуация - в Ломбардии.

По данным на 2 марта жертвами коронавируса в Италии стали уже 52 человека.