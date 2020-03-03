В детских садах Украины массовые мероприятия в честь Международного женского дня 8 Марта будут проводить без участия родителей. Такое распоряжение выдало Министерство охраны здоровья Украины в связи с первым зарегистрированным случаем коронавируса в стране. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на информацию от сотрудников детских дошкольных учреждений.

Стоит отметить, что пока эта информация официально не подтверждена Минздравом.

Напомним, что после выявления в Черновцах первого в Украине случая заболевания коронавирусом в школах и детских садиках обастного центра проводят дезинфекцию.

Ранее "Страна" писала о том, что анализы госпитализированного в Черновцах с коронавирусом мужчины отправят в Лондон.

Также мы сообщали, что Минздрав рассказал украинцам, как уберечься от коронавируса.