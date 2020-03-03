На фоне нарастающих слухов об уходе премьер-министра Алексея Гончарука, а также об отставке главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапки, "Страна" провела опрос среди "Слуг народа" о том, будут ли они голосовать за отставку этой тройки, если вопрос вынесут в Раду.

Дмитрий Чёрный, депутат фракции "Слуга народа":

- Поддержу отставку всех троих: Артема Сытника, Руслана Рябошапки и Алексея Гончарука. Сытник – коррупционер. К премьеру Гончаруку вопрос: где результаты работы? Пусть поедет по регионам и послушает, какой он классный и как он "робить всіх разом". Он трижды приходит в Раду и говорит одно и то же. Надоело это слушать. По Рябошапке: где посадки? Почему он покрывает людей, которые причастны к грабежу страны? Уже даже сняли неприкосновенность! Насчет кандидатуры нового премьера скажу так: пока не будет четкой программы действий, как выйти из ситуации, в которой находится страна, голосовать нет смысла.

Кирилл Нестеренко, депутат фракции "Слуга народа":

- Три "да". Как в "Х-факторе". За отставку Сытника я подписался, потому что он коррупционер. За отставку Рябошапки – из-за абсолютного невыполнения обещаний. "Весна придёт – посадок нет". Весна, осень, зима, опять весна и ничего нет. У Гончарука тоже нет результатов, я приехал из округа, отбивался от всех.... Тарифы. Люди спрашивали, к чему эти семь гривен за транспортировку газа? Для людей даже пять гривен, которые они платят за коммуналку, существенны. Люди обозлены тем, что на них накидывают дополнительные платежи. Я все это видел на округе. Тарифы не уменьшились. А ситуация с Новыми Санжарами, которая показала, что у власти нет коммуникации с народом? Все впопыхах, одни красивые слайды. Это не результат. Скажу вещь, за которую на меня могут наброситься. Нам на посту премьера нужен опытный человек, который, может, уже был в команде других президентов, но является эффективным менеджером.

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга Народа":

- Есть коллеги, которые инициировали подписные листы об отставке Рябошапки. Также есть подписной лист об отставке Сытника, который я подписала, потому что человек, занесенный в списки коррупционеров, не может возглавлять Национальное антикоррупционное бюро, по крайней мере до тех пор, пока не докажет обратное в суде. Но с юридической точки зрения, чтобы проголосовать за отставку Сытника, нужно провести аудит, а как я поняла, пока этого не сделали. Поэтому наше голосование будет политически мотивированным. Посмотрим, как будут развиваться события в среду. Я или кто-то из коллег спросим Сытника, чтобы вся страна наконец-то поняла, о какой миссии он говорит, которую он еще не выполнил.

Также я хотела бы услышать о конфликте главы ГБР (Государственное бюро расследований – Ред.) Ирины Венидиктовой и генпрокурора Рябошапки по поводу неподписанных подозрений Порошенко. Если у Рябошапки есть свое видение по этому делу, то почему он до сих пор не рассказал о своей позиции? Давайте не будем превращать в политический фарс то, что является исключительно юридической стороной. Если захотеть, то все можно исправить на протяжении дня, а если нет – будем ждать 14 дней и так далее. Весна пришла, я голосовала за этого генпрокурора и мне бы очень хотелось, чтобы он отчитался о том, когда будут посадки, и, если будут, то какие?

Гончарук на брифинге заявил, что заявления не писал, а что делать с предыдущим его заявлением? Помните, как Гончарук рассказывал, что написал заявление на имя спикера Дмитрия Разумкова? Так что же получается, на самом деле все не так? Разумков сказал, что Гончарук не писал заявления на имя спикера. Эти заигрывания с обществом мне не нравятся. Это непрофессионально. Если заявление есть и его нужно заслушать, то на фракции мы готовы его заслушать. А если премьер хочет поиграться, в стиле "а что мы ему сделаем", то я очень не советую ему это делать.

Роман Мулык, депутат фракции Слуга народа":

- Нужно провести ротацию в правительстве. Гончарук не справляется, я бы голосовал за его отставку. А вот по поводу Рябошапки я еще не думал, как бы я голосовал – за отставку или против. То же и про Сытника могу сказать. Такие вопросы обсуждаются на фракции, будем дискутировать. Может, эти люди на своем месте. Чтобы говорить о человеке, мне нужно хотя бы проанализировать его работу. Не буду врать, я не помню, подписывался ли я под списками против кого-то.

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

- Нужно, чтобы Руслан Рябошапка и Артём Сытник представили отчеты о своей работе. Запрос в обществе на справедливость стоит на втором месте после прекращения войны. Справедливость – это когда виновные будут наказаны. Общество хочет результата от работы правоохранительных органов. Про отставку генерального прокурора нужно думать. Генпрокурору процессуально тяжело показать результат за 4–5 месяцев, есть производства, для которых нужно несколько лет, чтобы довести дело до обвинительного приговора.

К Артему Сытнику у меня лично нет претензий, они есть к тому, как работают его ведомство. Раньше у него не было Антикоррупционного суда и других инструментов для нормальной работы. Но сейчас есть все, а работы нет. Поэтому я и подписал постановление об отставке Сытника. Что касается Рябошапки, я сейчас считаю, что еще рано отправлять Рябошапку в отставку. Мы только провели реформу Офиса генерального прокурора, думаю, что нужно дать время, как минимум год. Могу сказать точно, что завтра на заседании фракции "Слуга народа" мы будем обсуждать вопрос отчета Рябошапки и Сытника, а там уже посмотрим.

По поводу отставки Гончарука, без его заявления уволить его невозможно. Если Гончарук подаст заявление об увольнении, думаю, его поддержат. В Украине нет крепостного права: если человек изъявляет желание и говорит, что он не справляется, то его не нужно держать.

Николай Тищенко, депутат фракции "Слуга народа":

- Будет собрание фракции "Слуга народа" где мы коллегиально рассмотрим кадровые вопросы касательно Кабмина. Этот вопрос сейчас главный на повестке дня. С уверенностью могу сказать, что заявления от премьер-министра об отставке пока нет. Вопрос касательно отставки генерального прокурора Рябошапки и главы НАБУ Сытника на повестке дня если и будут, то точно не первоочередными.

Кадровый вопрос конкретных министерств должен рассматривать премьер–министр, он за это ответственен, это его команда. Как показывает нам практика, парламент поддерживает выбор Зеленского по должности премьера и ту команду, которую в дальнейшем приводит премьер.

Важен результат и неважно, кто министры. Если говорить об отставке Гончарука, считаю, что коней на переправе не меняют. Но в первую очередь парламентское большинство – это команда Зеленского, и если президент видит, что нужны какие-то изменения, то понятно, что парламент будет поддерживать позицию президента.

Никита Потурев, депутат фракции "Слуга народа":

- Я не знаю, кто должен быть премьер–министром. Возможно, кто–то появится очень смелый. Я даже не могу сказать "off the record" кто, так как решения нет. Я не считаю, что если Гончарук подаст в отставку, то это будет сигнал дня наших западных партнеров о сворачивании либеральных реформ. Для них маркерные министры – Оксана Маркарова, Тимофей Милованов. Они будут смотреть в целом на состав Кабмина, если он будет обновляться. Сейчас не так важно, кто возглавит Кабмин – важно, чтобы был крепкий Кабинет министров. Премьер–министр должен быть кризисным менеджером, визионером. Окончательное решение по Гончаруку появится после сегодняшнего сбора фракции или вообще завтра, когда будет заседание в большом перерыве.

Также на фракции должны заслушать отчет руководителей силовых органов. Министра внутренних дел, генерального прокурора, директора НАБУ. Я подписал письма об отставке генпрокурора Рябошапки и главы НАБУ Сытника, но это не означает, что я уже завтра буду голосовать за их отставку. Моя подпись означает, что у меня есть вопросы, на которые я не имею ответа. Точно так же нет ответов на вопросы большинства коллег фракции "Слуга народа". Президент обеспечил эти органы всем необходимым для работы. Где результат? Если что-то мешает, пусть говорят. Если ничего не мешает, тогда у меня возникают претензии".

Напомним, что ранее мы писали, Гончарук может написать заявление об отставке, а может пойти на конфликт.