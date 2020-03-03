Экс-президент Украины Петр Порошенко, который сначала отказался комментировать информацию о визите своего сына Михаила на концерт российского рэпера Face в Лондоне, все же ответил на вопрос журналистки об этой ситуации. Порошенко заявил, что его сын уже взрослый и может сам выбирать, на концерты каких "рокеров" ходить.

Соответствующее видео опубликовало "Радио Свобода".

"Ну что? Ну иди сюда" Ну как вам не стыдно? Почему я должен это комментировать? Ну вот сколько вам лет?" - обратился Порошенко к журналистке, которая спросила его о присутствии его сына Михаила на концерте.

После того, как журналистка ответила, что ей 28, экс-президент заявил, что его сыну 19 лет, и он сам решает, куда ему ходить.

"А моему сыну 19. Вы все делаете... Звоните каждый день маме, папе, что вам делать, с каким парнем встречаться, на какой концерт ходить? Я акцентирую: я бы на этот концерт не пошел. Но если сын считает, что какой-то рокер - я его не знаю - выступает против оккупации Крыма, говорит, что Крым - Украины, выступает против власти Путина и поддерживает российскую оппозицию, может, он и про Путина песню будет петь... Вы считаете, что он маленький мальчик, у меня спрашивать разрешения? Вы считаете, что сейчас правильно спрашивать позицию: а что же мой сын наделал? Вы СМИ, которое я уважаю и вы журналистка, которую я уважаю", - заявил Порошенко.

Видео: radiosvoboda.org

Напомним, "Страна" публиковала видео, как сын Порошенко поет про х@й и бургер на концерте российского рэпера в Лондоне.

Также мы подробно рассказывали, о чем поет российский рэпер Face, с которым танцевал сын Порошенко.