Кабмин ограничил з/п главы госкомпаний. Фото: kmu.gov.ua

Месячная зарплата руководителя государственной компании в контракте не должна превышать 1,25 млн грн (15  млн грн в год).

Соответствующая норма правительства была утверждена постановлением №141 от 5 февраля и опубликована в "Урядовом курьере" во вторник, передает "Интерфакс-Украина"

В документе Кабмин также пересмотрел условия выплат членам наблюдательных советов, привязав их к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала: от 5 з/п при выручке госкомпании до 1 млрд грн в год до 22 з/п при выручке свыше 20 млрд грн в год.

Этим документом Кабмин также пересмотрел условия выплат членам наблюдательных советов, привязав их потолок к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала: от 5 з/п при выручке госкомпании до 1 млрд грн в год до 22 з/п при выручке свыше 20 млрд грн в год.

Помимо этого, правительство убрало 10% доплату членам набсоветов за участие в работе комитетов.

Кроме того, Кабмин рекомендовал госорганам и набсоветам пересмотреть контракты с руководителями госкомпаний и членами набсовета, заключенные до вступления в силу настоящего постановления.

Напомним, глава Укргидроэнерго заработал в 2019 году 16 миллионов гривен, что больше чем зарплата президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, Зеленский пообещал оставить Кабмин без зарплаты, если до конца апреля шахтерам не вернут все долги.

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