"Сошли с дистанции, чтобы не позориться". В "Слуге народа" сняли своего кандидата на довыборах в Раду в Харьковской области
Кандидат от партии "Слуга Народа" Виктория Алексейчук решила прекратить участие на довыборах по 179 округу Харьковской области. Такое решение Виктории поддержал Высший совет партии.
Об этом пишет "Слуга народа" в Telegram.
"Мы благодарим Виктории Алексийчук за честную и прозрачную кампанию и рассчитываем на ее вовлеченность в командную работу во время выборов в местные советы в октябре этого года. Решение о выдвижении кандидата от "Слуги Народа" на округе в Харькове было принято еще в первые дни февраля. Тогда, когда не было ясности, кто же еще решит баллотироваться. Появление Юлии Светличной (экс-глава Харьковской ОГА в 2016-2019 гг - Ред.) среди кандидатов полностью изменила предвыборную картину. Было бы нечестно и глупо игнорировать это", - говорится в сообщении.
В партии считают, что "главное политическое слово в Украине сегодня – опыт". "Светличная действительно является опытным управленцем с конкретными успешными кейсами. И это не просто слова. Это измеряется реальной поддержкой людей на Харьковщине. Было бы стратегической ошибкой для "Слуги Народа" останавливать такого специалиста на пути к Верховной Раде или как-то препятствовать", - пишут в СН.
"Для "Слуги Народа" важнее, чтобы в парламенте появился еще один опытный политик с реальной и заслуженной поддержкой в обществе и чтобы между нашей политической силой и им было построено нормальное сотрудничество. Тем более, что Юлия Светличная имеет те принципы, по которым отбираем кандидатов и мы: личная честность и порядочность, незапятнанность коррупцией, способность воплощать стратегию непрерывных позитивных изменений в стране", - резюмируется в сообщении.
Фото: t.me
Впрочем, в политических кругах Харьковщины говорят, что главной причиной снятия Алексейчук с выборов стал ее низкий рейтинг.
"Сначала пробовали вести войну против Светличной, занимались черным пиаром и дискредитацией. А когда увидели, что толку нет, сняли Алексейчук, чтоб избижать позора в виде разгромного поражения на выборах. И решили для того, чтоб сохранить "хорошую мину" поддержать Светличную", - говорит источник.
По результатам последних опросов социологической группы "Рейтинг", кандидат от СН набирает лишь 12,5% голосов. В то же время за бывшую главу Харьковской ОГА Юлию Светличную готовы проголосовать 62,3% респондентов. Выборы пройдут всего через 12 дней - 15 марта.
Фото: ratinggroup.ua
Светличная возглавляла Харьковскую ОГА с августа 2016 года, когда ее предшественник Игорь Райнин возглавил Администрацию президента Украины. Светличная работала при нем первым заместителем. В настоящее время Райнин возглавил Харьковскую областную организацию "Оппозиционной платформы За жизнь".
На нынешних выборах Светличная баллотируется как самовыдвиженец.
Напомним, что на 179 округе Харьковской области появились "клоны" против экс-губернатора Светличной.