Кандидат от партии "Слуга Народа" Виктория Алексейчук решила прекратить участие на довыборах по 179 округу Харьковской области. Такое решение Виктории поддержал Высший совет партии.

Об этом пишет "Слуга народа" в Telegram.

"Мы благодарим Виктории Алексийчук за честную и прозрачную кампанию и рассчитываем на ее вовлеченность в командную работу во время выборов в местные советы в октябре этого года. Решение о выдвижении кандидата от "Слуги Народа" на округе в Харькове было принято еще в первые дни февраля. Тогда, когда не было ясности, кто же еще решит баллотироваться. Появление Юлии Светличной (экс-глава Харьковской ОГА в 2016-2019 гг - Ред.) среди кандидатов полностью изменила предвыборную картину. Было бы нечестно и глупо игнорировать это", - говорится в сообщении.

В партии считают, что "главное политическое слово в Украине сегодня – опыт". "Светличная действительно является опытным управленцем с конкретными успешными кейсами. И это не просто слова. Это измеряется реальной поддержкой людей на Харьковщине. Было бы стратегической ошибкой для "Слуги Народа" останавливать такого специалиста на пути к Верховной Раде или как-то препятствовать", - пишут в СН.

"Для "Слуги Народа" важнее, чтобы в парламенте появился еще один опытный политик с реальной и заслуженной поддержкой в обществе и чтобы между нашей политической силой и им было построено нормальное сотрудничество. Тем более, что Юлия Светличная имеет те принципы, по которым отбираем кандидатов и мы: личная честность и порядочность, незапятнанность коррупцией, способность воплощать стратегию непрерывных позитивных изменений в стране", - резюмируется в сообщении.

Фото: t.me

Впрочем, в политических кругах Харьковщины говорят, что главной причиной снятия Алексейчук с выборов стал ее низкий рейтинг.

"Сначала пробовали вести войну против Светличной, занимались черным пиаром и дискредитацией. А когда увидели, что толку нет, сняли Алексейчук, чтоб избижать позора в виде разгромного поражения на выборах. И решили для того, чтоб сохранить "хорошую мину" поддержать Светличную", - говорит источник.

По результатам последних опросов социологической группы "Рейтинг", кандидат от СН набирает лишь 12,5% голосов. В то же время за бывшую главу Харьковской ОГА Юлию Светличную готовы проголосовать 62,3% респондентов. Выборы пройдут всего через 12 дней - 15 марта.

Фото: ratinggroup.ua

Светличная возглавляла Харьковскую ОГА с августа 2016 года, когда ее предшественник Игорь Райнин возглавил Администрацию президента Украины. Светличная работала при нем первым заместителем. В настоящее время Райнин возглавил Харьковскую областную организацию "Оппозиционной платформы За жизнь".

На нынешних выборах Светличная баллотируется как самовыдвиженец.

Напомним, что на 179 округе Харьковской области появились "клоны" против экс-губернатора Светличной.