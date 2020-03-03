Во Европе, на фоне эпидемии коронавируса в регионе, выросли продажи романа Альбера Камю "Чума".

Об этом гласят данные Edistats.

Так, во Франции, в последнюю неделю февраля было продано около 1700 экземпляров романа, в то время как за такой же период 2019-го с полок ушло 450 книг. Стоит отметить, что такой коммерческий успех книги, написанной еще в 1944 году, совпал с распространением эпидемии коронавируса в Европе.

А в соседней Италии продажи "Чумы" увеличились втрое. В книжном интернет-магазине ibs.it книга вышла на шестое место по популярности.

Скриншот: Edistat.com

Напомним, что сегодня в Украине был обнаружен первый случай заражения коронавирусом. Инфицированный мужчина недавно вернулся из Италии - главного эпицентра эпидемии в Европе.

Также мы писали о том, что минздрав Франции посоветовал гражданам отказаться от пожатия рук. С такой рекомендацией ведомство выступило в связи с коронавирусом.