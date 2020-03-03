Государственное бюро расследований перенесло на 6 марта вручение подозрения нардепу Илье Киве после того, как генпрокурор Руслан Рябошапка переквалифицировал дело против него.

Об этом со ссылкой на информацию самого депутата пишут "Украинские новости".

Отметим, что изначально вручение подозрения в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве нардепу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илье Киве было назначено на 2 марта. Однако, по словам депутата, в этот день ему подозрение не вручалось, процессуальные действия были перенесены, предварительно на пятницу, 6 марта.

Отметим, что, по словам Кивы, изначально в реестр досудебных расследований информация была внесена по ч.1 ст. 122 УК Украины, это нанесение телесных повреждений средней тяжести, однако позже в Офисе генпрокурора заявили, что подозрение будут вручать по ст. 125, а это легкие телесные повреждения. Между тем, переквалифицирование статьи возможно лишь в том случае, когда закрывают предыдущую, а новую открывают.

Напомним, 22 января депутат Илья Кива подрался в киевском ресторане с ветераном АТО. По словам нардепа, еще до этого АТОшник угрожал ему в Facebook. По заявлению потерпевшего Михаила Маймана генпрокурор Руслан Рябошапка открыл протива Кивы уголовное производство.