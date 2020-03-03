В Раде рассмотрели уже половину правок к закону о земле
Верховная Рада продолжила во вторник, 3 марта, рассмотрение правок к закону об открытии рынка земли, в целом пройдя около половины из них.
По состоянию на полдень рассмотрено почти две тысячи правок из 4018.
В целом по результатам голосования двух пленарных недель была принята только одна правка.
Рада начала рассматривать закон о земле 6 февраля. Ко второму чтению документ был переписан. В нем указывается, что иностранцы будут иметь право покупать украинские земли только после референдума. Еще одно новое ограничение по продаже земли в одни руки. Ее, по сравнению с первым вариантом законопроекта, уменьшили в 20 раз - с 200 тысяч до 10 тысяч гектар.
Напомним, что 62% украинцев выступают против продажи земли.
Кстати, турборежимная Рада 9 созыва оказалась медленнее своих предшественников.