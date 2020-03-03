Анализы госпитализированного в Черновцах украинца, у которого выявили коронавирус, отправят в лабораторию в Лондон для окончательной верификации и статистики Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья в соцсети.

"Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологических признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя ОГА Марии Полищук, заболевший мужчина и его жена оказались очень сознательными и знали, как правильно действовать в случае появления симптомов, передает molbuk.ua.

"Позвонили в скорую, представились, что пациенты из Италии, медики их транспортировали в необходимых средствах индивидуальной защиты. Сейчас мужчине оказывается помощь в инфекционном отделении, он изолирован. Близкий контакт - один. Это жена, которая с ним путешествовала, сейчас она в самоизоляции. То есть семья очень сознательная", - рассказала Полищук.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черновцах из-за коронавируса дезинфицируют школы и детсады, но магазины не закрывают.

Также мы сообщали, что жена зараженного коронавирусом жителя Черновцов оказалась в самоизоляции, власти ищут других контактеров.