Глава Украины Владимир Зеленский в среду, 4 марта, может внести в Верховную Раду на пост премьер-министра кандидатуру Дениса Шмыгаля. Однако нынешний премьер Алексей Гончарук может пойти на конфликт и не написать заявление об отставке.

Об этом во вторник, 3 марта, сообщили информированные источники во фракции "Слуга народа", передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на вторник весьма высока вероятность того, что Алексей Гончарук напишет заявление об отставке, а Верховной Раде будет предложена кандидатура Дениса Шмигаля", - сказал один из собеседников агентства.

В то же время он допустил вероятность того, что "Гончарук может пойти на конфликт и начать самостоятельную политическую игру".

По словам источника, ранее рассматривался вариант назначения Шмыгаля исполняющим обязанности, однако от этого отказались, поскольку представления на назначение министров должны быть подписаны именно премьером.

Напомним, Шмыгаль 4 февраля был назначен вице-премьером-министром развития громад и территорий. До этого с 2 августа возглавлял Ивано-Франковскую обладминистрацию.

По словам собеседников агентства, в новом правительстве может появиться ряд новых вице-премьеров, в том числе по оборонной сфере, о чем ранее сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава фракции "Слуга народа" Верховной Раде Давид Арахамия. Рассматривается также вариант появления нового вице-премьера по экономике. Его кандидатура обсуждается.

Как полагают собеседники агентства, перемены также могут коснуться руководства министерств иностранных дел, обороны, социальной политики и здравоохранения.

При этом один из собеседников агентства предположил, что процесс согласования кандидатур в правительство и поиск его конфигурации продолжится "до момента внесения в парламент". Он также напомнил, что параллельно с подбором лиц в правительство может начаться процесс "кадрового обновления Офиса президента".

Ранее "Страна" подробно писала о том, чем известен новый вице-премьер Денис Шмыгаль.