Верховная Рада должна остановить "коронавирус в экономике" и отправить правительство в отставку, та как оно не справляется с кризисом в стране и не решает насущные проблемы.

Об этом в ходе заседания парламента 3 марта заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, передает пресс-служба политсилы.

Политик заявил, что чтобы избежать панику в стране из-за возможной эпидемии коронавируса, нужны конкретные действия, а не заявления чиновников. По его словам, необходимо четко понять, существует ли угроза для украинцев. Кроме того, по данным Бойко, сейчас отсутствует правдивая информация о наличии тестов для проверки заболевших на коронавирус.

"Из моего личного общения с врачами, они не знают о наличии тестов на коронавирус в стране. По крайней мере, в больницах, где они работают, их нет. Если скрывать реальную ситуацию о коронавирусе - это сознательная позиция правительства, то она может обернуться большой трагедией для страны. Штаб по борьбе с коронавирусом, который был организован и анонсирован правительством еще месяц назад, должен отчитаться, что уже сделано, а главное - что он собирается делать, чтобы успокоить людей и объяснить им, что их страхи безосновательны", - сказал Юрий Бойко.

Также, по мнению сопредседателя "Оппозиционной платформы", парламент должен в ближайшее время принять несколько решений и продемонстрировать обществу, что ситуация в стране контролируется. Это касается и экономики в целом, и коронавируса в частности.

"Прежде всего, мы должны остановить "коронавирус в экономике", и в среду отправить все это правительство в отставку. Потому что уже всем понятно: оно не в состоянии справиться ни с кризисом в стране, ни решить хотя бы одну из насущных проблем. Также необходимо остановить второй этап так называемой медреформы, иначе отечественная медицина будет уничтожена. Если с 1 апреля закроются тубдиспансеры и психоневрологические учреждения, в стране будет беда. Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" зарегистрировала проект Постановления №3140, отменяющий эту античеловеческую медреформу. И мы настаиваем, чтобы на внеочередном заседании Верховной Рады в среду это постановление было проголосовано", - сообщил Юрий Бойко.

По его словам, в ситуации, когда стране угрожает коронавирус, необходимо поддержать врачей, которые будут противостоять болезни, а именно внеси изменения в Госбюджет, увеличить финансирование медицины, поднять зарплаты медикам.

Видео: YouTube/ Пресс-центр Бойко

Напомним, 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения кронавирусом в Украине.

Также мы писали о том, поменяют ли 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады премьера и кого из министров оставят.