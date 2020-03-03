Россиянин Давид Беров, которого госпитализировали с коронавирусом после того, как он оскорблял китайцев на видео, записал свой первый блог. По его словам, он до сих пор не знает, есть у него коронавирус или нет.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Life Shot.

"Финальные тесты, которые отправили в Новосибирск, до сих пор не пришли", - рассказал он в блоге.

По его словам, он чувствует себя очень хорошо и у него нет никаких симптомов. Несколько дней температура Берова держится в рамках 36,6. Как он отметил, врачи берут у него анализы крови из вен несколько раз в день.

"Не понимаю, что происходит, кто-то говорит, что у меня положительный анализы, кто-то говорит, что отрицательные", - заявил россиянин.

Напомним, в Москве подтвердили случай заражения коронавирусом у мужчины, который вернулся в Россию из Италии 23 февраля. В больницу он обратился, поскольку почувствовал недомогание. Известно, что мужчина находился в палате с шестью людьми, у которых уже взяли необходимые анализы. Им оказался 29-летний сотрудник Русского футбольного союза и игрок любительской команды "Мегамужики" Давид Беров.

Как сообщалось, на опубликованных кадрах из общей палаты, сделанных между вторым и третьим анализами на коронавирус, он обвиняет во всем китайцев и желает им "сдохнуть".