На фоне появления в Украине первого зараженного коронавирусом, украинский Минздрав составил перечень мер безопасности. Так, медики не советуют ничего экстраординарного: поддерживать свое тело в чистоте и бысть осторожным при контакте с больными людьми.

Информация появилась на сайте министерства во вторник, 3 марта.

Минздрав советует придерживаться обычных мер осторожности:

Часто и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте антисептическими средствами

Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос салфеткой или изгибом локтя

Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца

Избегайте тесного контакта с теми, кто имеет симптомы гриппа или простуды

Избегайте непосредственного с дикими или домашними животными

Иллюстрация: Минздрав Украины

Напомним, что сегодня в Черновцах зафиксирован первый случай коронавируса. Пострадавший от COVID-19 недавно вернулся из Италии.

Также "Страна" писала, что Минздрав поменял правила приезда "скорой" - теперь медики будет реагировать на вызовы людей с высокой температурой и подозрением на коронавирус.