Правильно чихать и готовить мясо. Минздрав рассказал украинцам, как уберечься от коронавируса
На фоне появления в Украине первого зараженного коронавирусом, украинский Минздрав составил перечень мер безопасности. Так, медики не советуют ничего экстраординарного: поддерживать свое тело в чистоте и бысть осторожным при контакте с больными людьми.
Информация появилась на сайте министерства во вторник, 3 марта.
Минздрав советует придерживаться обычных мер осторожности:
- Часто и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте антисептическими средствами
- Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос салфеткой или изгибом локтя
- Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца
- Избегайте тесного контакта с теми, кто имеет симптомы гриппа или простуды
- Избегайте непосредственного с дикими или домашними животными
Иллюстрация: Минздрав Украины
Напомним, что сегодня в Черновцах зафиксирован первый случай коронавируса. Пострадавший от COVID-19 недавно вернулся из Италии.
Также "Страна" писала, что Минздрав поменял правила приезда "скорой" - теперь медики будет реагировать на вызовы людей с высокой температурой и подозрением на коронавирус.