На фоне слухов о возможном рассмотрении Радой на внеочередном заседании вопроса об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки и критики в его адрес Посольство США в Киеве заявило о прогрессе, которого тот достиг в реформах.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter-аккаунте посольства.

"Мы с нетерпением ждем сегодняшнюю встречу послов стран "Большой Семерки" (G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора", - сказано в сообщении.

Telegram-канал "Политика Страны" комментирует ситуацию так: "Логично. Своего агента спасать надо. Но поможет ли это Рябошапке?"

Напомним, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, созванное президентом Владимиром Зеленским. На нем планируют рассмотреть в том числе вопрос работы силовых ведомств и, по слухам, возможно отставки генпрокурора. "Страна" писала о том, ждет ли Украину кадровые перестановки в Кабмине и силовых структурах 4 марта.

Между тем, Рябошапка прокомментировал возможное голосование в Раде за его отставку и заявил, что "ничего не состоится".